Firmaer søgte om corona-hjælp for 28 fiktive ansatte

Retten i Lyngby skal på weekend-arbejde for at afhøre 11 polske håndværkere, der er blandt de fiktive ansatte

I forsøget på at få afhørt 11 polske håndværkere som vidner i en sag om formodet corona-svindel, må Retten i Lyngby, tre forsvarere og en anklager på arbejde både lørdag og søndag i denne uge.

Weekenden er sat af til at afhøre de 11 håndværkere, inden de rejser ud af Danmark.

Politiet har tiltalt tre direktører og ejere af to anpartsselskaber for corona-svindel til samlet cirka 1,7 millioner kr., hvor forretningsfolkene søgte om lønkompensation til deres ansatte fra hjælpepakkerne.

I det ene tilfælde mener politiet, at 17 ansatte var fiktive, og i det andet mener politiet, at de 11 ansatte i virkeligheden var medarbejdere i et andet selskab og ikke i det som ansøgte om hjælpen - og at polakkerne i øvrigt slet ikke var sendt hjem fra arbejde.

Selskabet, der søgte om corona-hjælp, er nu konkurs. Det beskæftigede sig med udlejning af mandskab indenfor bygge- og anlæg. Selskabet, som ifølge tiltalen, 'lånte' de 11 ansattes identiteter ud, er i ejendomsbranchen.

Efterforsket for hvidvask

De tre tiltalte er en 46-årig kvinde og to mænd på 54 og 55 år. Den 54-årige har tidligere været i offentlighedens søgelys for tvivlsomme forretningsmetoder. Alle nægter sig skyldige. De to mænd sidder varetægtsfængslet, men den 55-årige ventes løsladt, når vidnerne er blevet afhørt i weekenden.

De tre nu tiltalte blev efterforsket af politiet i en sag om hvidvask, da politiet opdagede, at de søgte om corona-hjælp i foråret sidste år.

I sagen er der også rejst tiltale for tre forhold af hvidvask af tilsammen cirka 12 millioner kr. Det er sket ved overførsler til flere konti, blandt andet tre udenlandske virksomheder.

Retssagen mod de tre forretningsfolk starter først senere, efter at vidnerne er blevet afhørt.

Hvis de tre tiltalte findes skyldige risikerer de op til fire-dobbelt straf efter 'corona-paragraffen' 81 d, der skal bekæmpe svindel med de statslige hjælpepakker.

Tiltalt for svindel med hjælpepakker: Rockere ville lænse statskassen