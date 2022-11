Fiskekonge frifundet i fiskekvotesag

Henning Kjeldsen, og syv medtiltalte erhvervsfiskere samt deres involverede rådgivere er mandag blevet frifundet i en sag om snyd med fiskekvoter af Vestre Landsret.

Det oplyser landsretten på sin hjemmeside.

I første instans havde byretten ellers fundet tiltalte skyldige.

Større millionbeløb konfiskeret

Én tiltalt blev idømt en svimlende bøde på 54 millioner danske kroner, mens de øvrige fiskere skulle betale bøder på mellem 500.000 og 4,7 millioner kroner.

Et større millionbeløb blev også konfiskeret hos en række fiskeriselskaber.

De tiltaltes rådgivere - en revisor og en advokat - blev i første omgang fundet skyldige for at have kendskab til og medvirke til overtrædelserne. Disse blev idømt bøder, der varierede mellem en til tre millioner kroner.

Landsretten fandt de forhold, der var rejst mod alle tiltalte i sagen, som ikke-strafbare. Det betyder også en ophævelse af byrettens afgørelse om at konfiskere dét større millionbeløb.