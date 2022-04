Fiskekutter forsøgte at stikke af

En hollandsk fisker er under et kontrolbesøg blevet taget for at bruge beskidte og ulovlige fiskerimetoder i Nordsøen.

Det kan komme til at koste en bøde på 375.000 kroner, oplyser Fiskeristyrelsen i en pressemeddelelse.

Styrelsen fangede den hollandske fisker i et område i Nordsøen, der bliver kaldt 'rødspættekassen'. Det er et vækstområde for rødspætter, og her er det ulovligt for en vis størrelse båd at fiske.

- Kontrolløren fik stoppet fartøjet og kunne derefter konstatere, at der var anvendt såkaldte 'inderposer' i bomtrawlernes fangstposer, siger overstyrmand Mads Grundvad Nielsen fra fiskerikontrolskibet Vestkysten.

- Brug af inderposer gør, at fisk under mindstemål ikke slipper ud af trawlet igen og er en særdeles grov overtrædelse af reglerne. Det resulterer desuden i et stort udsmid af små fisk, som jo desværre går ud over bestanden.

Båden forsøgte forgæves at slippe væk fra kontrolbåden flere gange. Derfor er skipperen også blevet politianmeldt for at bringe kontrollører i fare. Det skriver styrelsen.