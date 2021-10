Fisker død efter overfyldt jolle kæntrede

En jolle med tre personer kæntrede ud for den vestgrønlandske by Sisimut lørdag eftermiddag, fordi den havde haft for meget fisk om bord.

To af personerne - en mand og en kvinde - fik reddet sig i land, mens en 44-årig mand omkom, oplyser Grønlands Politi til det grønlandske medie Sermitsiaq, søndag.

- Jollen kæntrede, fordi den havde for meget fisk om bord. En kvinde og en mand svømmede i land, siger vagtchef Mads Lynge.

- Det lykkedes dem også at få den tredje person i land, men vedkommende var allerede omkommet, lyder det.

Han fortæller, at de to personer, der overlevede, efter omstændighederne har det godt.

- De har kun pådraget sig nogle skader, siger Mads Lynge til mediet.

Politiet fik anmeldelsen om den kæntrede jolle omkring klokken 16.00 lørdag.