Fisker dømt for kvindedrab

Psykisk syg drabsmand kendt skyldig i at have slået en enlig 60-årig kvinde ihjel under et voldsomt overfald i august 2022, og det kaster en anbringelsesdom af sig

En psykisk syg 32-årig mand med en kriminel fortid blev for kort tid siden blandt andet kendt skyldig i drabet på en enlig 60-årig kvinde natten til 6. august sidste år i hendes øde beliggende ejendom syd for Frederiksværk.

Det blev i Retten i Hillerød udmøntet til en anbringelsesdom på en lukket psykiatrisk afdeling på ubestemt tid på baggrund af Retslægerådets klare anbefaling.

Han blev desuden dømt for usømmelig omgang med lig, da en del stik og snit med kniv og saks blev foretaget efter kvindens kvælningsdød.

Begge kriminelle forhold erkendte han sig skyldig i under straffesagen i Retten i Hillerød.

Uklarhed om hans motiv

Gerningsmanden og hans offer kendte ikke hinanden i forvejen. Det har ikke været muligt at afklare mandens motiv, da han ikke har noget erindring om, hvad han foretog sig i den periode af sit liv.

Annonce:

Den tidligere fisker af færøsk oprindelse, der tidligere er dømt for blandet andet røveri, og som i en årrække har haft et større hash- og alkoholmisbrug, blev også dømt for alvorlige trusler mod en socialarbejder og for vold mod to politibetjente i forbindelse med sin anholdelse i København.

Endelig er han fundet skyldig i at have sat ild til og udbrændt sine forældres sommerhus i Ølsted.

Enighed om dommen

Manden er under sin indlæggelse og i forbindelse med en mentalundersøgelse blevet betegnet som sindssyg, farlig med alvorlige vrangforestillinger, tendens til storhedsvanvid og grænsende til skizofreni.

På den baggrund har Retslægerådet konkluderet, at han var psykotisk i gerningsøjeblikket og umedicineret kan udgøre en fare for sine omgivelser, og har anbefalet, at han får en dom til anbringelse på en lukket psykiatrisk afdeling.

Senioranklager Bente Schnack slog i sin procedure på, at der ikke kunne være tvivl om den 32-årige mands skyld.

Havde offers blod på tøjet

Hun hæftede sig blandt andet ved, at den dræbte kvinden blod efterfølgende blev fundet på hans tøj, og at han havde hendes sygesikringsbevis på sig, da han blev anholdt i København.

De konklusioner erklærede mandens forsvarer Mai-Brit Storm Thygesen sig enig i.

Den dømte mand var ikke til stede i retten i forbindelse med domsafsigelsen.