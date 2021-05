Fisker frygtes druknet

En 46-årig fisker frygtes omkommet, efter at han er faldet over bord fra sin kutter i Østersøen.

Det oplyser Bornholms Politi.

Kutteren 'Ramona' fra Svaneke var tom, da den torsdag formiddag sejlede ind på den polske kyst.

Forsvarets søredningstjeneste og den polske søredningstjeneste iværksatte en eftersøgning med helikopter og flere redningsbåde.

- På et tidspunkt finder man et garn fra båden og får det bjærget. Fiskeren kunne muligvis være blevet fanget i garnet og trukket i vandet, men garnet var tomt, fortæller Jan Hansen, der er vagthavende ved Bornholms Politi.

Forsvarets redningstjeneste oplyser til det regionale medie bornholm.nu, at fiskeren formentlig er faldet over bord omkring midnat under fiskeri ved Nexø.

Ved 16-tiden blev eftersøgningen indstillet.

- Ud fra den tid han har været i vandet og vandets temperatur er vurderingen, at han ikke længere kan være i live, forklarer Jan Hansen.

De pårørende til den 46-årige er underrettet.