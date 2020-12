Fitness-folk sigtet

25 personer inklusiv ejeren fra et træningscenter i Silkeborg er sigtet for at overtræde forsamlingsforbuddet.

Det skriver Midt- og Vestjyllands Politi på twitter.

I alt var 46 personer i færd med at træne, da politiet ankom. Men flere tog flugten.

Personerne trænede udenfor ved fitnesscentret.

'Ejer oplyste, at 46 personer deltog, men mange tog flugten ved patruljens ankomst. Ikke særligt smart i disse tider,' skriver politiet.

Mødet med ordensmagten koster i udgangspunktet 2500 for overtrædelse af forsamlingsforbuddet. Ejeren kan gange beløbet med fire - her er bøden 10.000 kroner.