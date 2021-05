Fjerde mistænkt anholdt for dødeligt overfald

Offeret blev erklæret for klinisk død efter den grove vold

En 24-årig mand er blevet anholdt som den sidste af de fire formodede gerningsmænd til et dødeligt overfald i Horsens 11. maj. Det oplyser Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Her blev en 20-årig mand overfaldet i Sølvgade og blandt andet slået i ansigtet og fik peberspray. Herefter blev han lagt bevidstløs ned i bagagerummet på en BMW, der kort efter forulykkede på Nørretorv i Horsens, da bilen ramte en sten. Gerningsmændene flygtede, blev samlet op af en bil, og politiet fandt den 20-årige livløs i bagagerummet.

Den 20-årige havde hjertestop, og ved 21-tiden samme aften blev han på Skejby Sygehus erklæret for klinisk død. Han var dog ikke død i lovens forstand, fordi hans hjerte stadig slog. Politiet oplyser ikke i pressemeddelelsen, om offerets tilstand har ændret sig.

Politiets efterforskning peger på, at motivet til voldsepisoden skal findes i et opgør i kriminelle kredse.

Den 24-årige mand blev anholdt søndag aften ved 16-tiden i Fredericia og fremstilles i grundlovsforhør ved Retten i Horsens i dag klokken ni, sigtet for frihedsberøvelse og grov vold.

Politiet oplyser, at anklageren ville begære lukkede døre, som det også har været tilfældet ved de øvrige varetægtsfængslede i sagen.

I forvejen sidder tre unge mænd, to på 21 og en på 29 år varetægtsfængslet frem til 9. juni. De er sigtet for grov vold og frihedsberøvelse af den 20-årige. De nægter sig skyldige.

En 28-årig kvinde er sigtet for at have hjulpet gerningsmændene på flugt i en bil, men hun er løsladt.