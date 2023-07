Krimi ... 18. jul. 2023 kl. 19:00 Gem artikel Gemt artikel

Fjerner tatoveringer og sætter livet på spil

Leder i Latin Kings banden i USA fjerner sine tatoveringer. Han sætter dermed livet på spil, men gør det for at forsøge at komme ud af bandelivet. Latin Kings er en af USAs største gadebander