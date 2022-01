Fjernvarmerør sprunget: Mand forbrændt

En mand er angiveligt blevet forbrændt efter at være ramt af vand fra et sprunget fjernvarmerør

Københavns Vestegns Politi er sammen med brandvæsenet rykket ud til Brudelysvej i Gladsaxe.

Her lyder en anmeldelse på, at et fjernevarmerør er sprunget, og at en mand som følge heraf er blevet forbrændt.

Det bekræfter vagtchef ved Københavns Vestegns Politi Morten Steen over for Ekstra Bladet.

- Vi er på vej derop, så jeg kan ikke sige mere lige nu, siger vagtchefen.

Politiet modtog anmeldelsen klokken 13.19.

Én person er blev kørt væk i ambulance, fortæller Ekstra Bladets mand på stedet.

Opdateres ...