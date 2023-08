Flashmob stjæler for millioner

Politiet i amerikanske Glendale vurderer, at mindst 30 personer var med til at stjæle dyre designervarer ved højlys dag. Se videoen i artiklen

Normalt forbindes flashmobs med en uventet optræden med mange mennesker involveret, som typisk foregår i det offentlige rum.

Dog havde et par lidt for kreative sjæle taget det til et nyt niveau.

8. juli omkring klokken 16.50 lokal tid udførte mindst 30 personer iklædt mørkt tøj et meget åbenlyst tyveri mod en Saint Laurent-butik i Glendale i Californien.

Det oplyser politiet i Glendale i en pressemeddelelse.

Tyveriet er desuden blevet filmet og delt flittigt på de sociale medier. Det er ikke angivet, hvem der har filmet dem, men det må antages at være forbipasserende.

Du kan se en af videoerne i det nedenstående.

Varer for to millioner

I den dyre designerforretning blev der bl.a. stjålet tøj og tasker til en værdi af 300.000 dollars svarende til cirka to millioner danske kroner.

Tyvene flygtede efterfølgende fra stedet i flere køretøjer.

'Denne type kriminalitet vil ikke blive tolereret i Glendale. Politiafdelingen vil gå efter alle spor og bruge hver en mulig ressource på at stille tyvene til ansvar,' siger politichef Manny Cid i pressemeddelelsen.

Dusør på 340.000

Imens tyveriet stod på, blev der både filmet og slået alarm.

Politiet ankom til stedet, to minutter efter der blev ringet 9-1-1, for at sikre sig, at de ansatte var uskadte og for at forsøge at få fat i nogle af de mistænkte.

Herefter blev der sat gang i en omfattende efterforskning af tyveriet.

For at sætte fut i processen udlover Caruso, som ejer det butikscenter, hvor Saint Laurent er placeret, en dusør på 50.000 dollars - lidt over 340.000 danske kroner.

Det er for informationer, der kan lede frem til anholdelse og en domfældelse af de mistænkte.