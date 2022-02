Flaskesamler fik fiks ide: Snød pantautomat 324 gange

162 kroner.

Det var, hvad en 77-årig mandlig flaskesamler uberettiget tjente ved i løbet af 11 dage at snyde en pantautomat i en Netto i Odense med to dåser, han havde sat sammen med tape.

Det viser en domsindsigt fra Retten i Odense, som Ekstra Bladet er i besiddelse af.

Manden var ved Retten i Odense tiltalt for at have snydt automaten hele 324 gange. Han erkendte sig skyldig.

Politianmeldt af Netto

Det snedige snyderi fandt sted omkring årsskiftet mellem 2020 og 2021. Her havde manden fundet en dåse, som var tapet sammen.

Manden opdagede, at de sammentapede dåser udløste tre kroner i stedet for to kroner, og derefter blev han ved med selv at tape dåser sammen.

Snyderiet stoppede, da manden blev anmeldt til politiet af Netto.

Bødestraf

Manden fortalte i retssalen, at han lever af at være pantsamler og at skralde i containere.

Den 77-årige tjener op til 1500 kroner om måneden på at samle pant. Han forklarede desuden, at det også er sådan, han får motion, fremgår det af domsindsigten.

Han er ikke tidligere straffet og slap med en straf på fire dagbøder hver på 125 kroner, hvilket munder ud i en sum på i alt 500 kroner.