Flere anholdt: Centralt led i narkotikanetværk

Tirsdag har NSK (National enhed for Særlig Kriminalitet) ved en koordineret aktion anholdt tre personer.

Der er tale om en 26-årig mand i Odense og en 28-årig kvinde samt en 30-årig mand i Kolding.

De to mænd er sigtet for at have medvirket til handel med store mængder kokain samt for besiddelse af en automatriffel. Kvinden er sigtet for handel med store mængder amfetamin.

Ved en ransagning af relevante adresser, konfiskerede NSK store mængder hård narkotika og et større pengebeløb.

- Dagens tre anholdelser skal ses som en del af en større og meget omfangsrig efterforskning. De anholdte har efter vores opfattelse medvirket til handel med store mængder hård narkotika og våben, siger ledende politiinspektør i NSK, Michael Kjeldgaard.

- Med dagens aktion og anholdelser har vi sammen med Sydøstjyllands Politi, Fyns Politi og Toldstyrelsen fjernet et centralt led i et organiseret narkotikanetværk med tråde til udlandet.



De to mænd fremstilles i grundlovsforhør for lukkede døre onsdag 25. januar kl. 9.30 ved Retten i Odense med begæring om varetægtsfængsling.

Af hensyn til den videre efterforskning har NSK ikke yderligere kommentarer til sagen.