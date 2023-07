Flere anholdt efter uhyggelig forbrydelse ved Eiffeltårnet

En tur gennem den berømte Champs de Mars-park i hjertet af Paris udviklede sig i sidste uge grusomt for en turist.

Kort efter midnat blev en 27-årig kvinde fra Mexico nemlig angrebet og voldtaget af en række formodede gerningsmænd.

To personer er efterfølgende blevet anholdt, mens mindst tre andre fortsat er på fri fod.

Champs de Mars-parken ved Eiffeltårnet besøges årligt af flere millioner turister. Foto: Pascal Rossignol/Ritzau Scanpix

Døgnåben park

Anklagemyndigheden i den franske hovedstad har oplyst til Le Parisien, at den kvindelige turist skulle være blevet angrebet tæt på Eiffeltårnet.

Hun er fortsat indlagt på et hospital i Paris, lyder det videre.

Fredag blev to personer anholdt i sagen. De er sigtet for gruppevoldtægt. Samtidig er mindst tre formodede gerningsmænd fortsat på fri fod.

Kræver handling

Modsat de fleste offentlige parker i Paris, som lukker om natten, er Champs de Mars-parken døgnåben.

I april blev en tysk turist voldtaget i parken i de sene nattetimer. Her blev en gerningsmand tidligere på sommeren idømt to års fængsel for forbrydelsen.

Den seneste rystende sag om gruppevoldtægt har fået flere til at kræve Paris' borgmester, Anne Hidalgo, til at gribe ind.

Blandt andre den konservative borgmester i Paris' 7. arrondissement, hvor parken netop ligger.

'Hvor mange seksuelle overgreb og voldtægter forventer Anne Hidalgo, før hun går med til at lukke Champ de Mars om natten, så parisere og turister er i sikkerhed?', lyder det i et tweet på det sociale medie X fra Rachida Dati.