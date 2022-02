Flere anholdt ved kirke

Flere personer er blevet anholdt ved Sct. Mariæ Kirke på Sct. Annagade i Helsingør, efter de blev bedt om at flytte deres biler.

Det skete torsdag formiddag, oplyser pressemedarbejder hos Nordsjællands Politi Henriette Døssing. Politiet er fortsat til stede ved kirken.

- Der er nogle biler, der holder til ulempe, og vi er dernede for at få nogen til at flytte sig. Det er der nogen, der bliver temmelig sure over, og så opstår der noget tumult, fortæller hun.

Flere personer er blevet anholdt i forbindelse med tumulten. men hun har ikke yderligere oplysninger om sagen på nuværende tidspunkt.