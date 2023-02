Flere anmelder bedrageri til politiet

Antallet af anmeldelser om bedrageri har været hastigt stigende de seneste år.

Det viser tal fra Danmarks Statistik (DST), der er offentliggjort torsdag morgen.

Alene i fjerde kvartal 2022 blev der anmeldt 14.500 bedrageriforbrydelser. Det svarer til en stigning på 39 procent i forhold til samme kvartal året før.

At bedrageri er blevet anmeldt, er dog ikke ensbetydende med, at det fører til dom.

Udviklingen i anmeldte bedrageriforbrydelser skyldes ifølge Danmarks Statistik, at der særligt er kommet flere anmeldelser om databedrageri.

Således var omkring halvdelen af de anmeldelser om bedrageri, som politiet modtog i fjerde kvartal sidste år, om databedrageri.

Et eksempel på databedrageri er en sag, hvor en 31-årig kvindelig hjemmehjælper for nylig blev anholdt og sigtet for 14 forhold om tyveri og databedrageri.

Kvinden er blandt andet mistænkt for at have stjålet dankort fra ti ældre, hun har været hjemme hos i forbindelse med sit arbejde, og hævet penge ved hjælp af dem. Sagerne løber ifølge politiet op i 52.000 kroner.

Eksempler kan også være, at man bliver narret til at indtaste oplysninger via internettet, for eksempel betalingsoplysninger.

Konkret modtog politiet 7000 anmeldelser om databedrageri i fjerde kvartal sidste år ifølge DST. Det er en stigning på 49 procent i forhold til fjerde kvartal 2021.

Generelt ser politiet med jævne mellemrum typer af bedrageri, hvor ældre bliver forsøgt svindlet.

6. januar blev en 25-årig mand idømt en fængselsstraf på to år for at have franarret 20 ældre borgere mellem fire og fem millioner kroner ved at have udgivet sig for at være fra politiet.

Men der er også allerede i år set sager på andre typer af bedrageri.

For eksempel fik en advokat i januar en dom på fire måneders betinget fængsel for at have bedraget sin arbejdsplads for mere end 100.000 kroner. Det skete ved, at advokaten fik en række klienter til at overføre salær direkte til hendes egen konto.

Ifølge tallene har antallet af anmeldelser om databedrageri været stigende siden tredje kvartal 2021. Her var der 3500 anmeldelser.

Udviklingen ses også særlig tydeligt, hvis man ser på de seneste ti år.

I 2012 blev der eksempelvis anmeldt 2800 bedrageriforbrydelser på et kvartal.