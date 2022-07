Flere betjente holder øje med Aalborg Pride efter skyderier

Et angreb i Oslo og skyderiet i storcentret Field's har fået Nordjyllands Politi til indsætte mere synligt politi i forbindelse med Aalborg Pride, der afvikles lørdag.

Det oplyser Ole Buus, der er vagtchef ved Nordjyllands Politi, til DR.

- Vi har masser af uniformeret politi til stede for at skabe tryghed og sikkerhed ved priden. Vi er massivt til stede både uniformeret og i civil, siger han til mediet.

- Set i lyset af skyderierne i Oslo og i København er vi meget opmærksomme på at skabe tryghed, så arrangementet kan afholdes og blive en festlig begivenhed.

Han understreger, at der ikke vurderes at være en trussel mod arrangementet.

Der er også blevet skruet op for antallet af frivillige vagter, der skal hjælpe med at få Aalborg Pride til at forløbe uden problemer.

Normalt vil der være 20 vagter til stede under arrangementet, men i år har man valgt at løfte det antal til 30 - så folk føler sig trygge, lyder budskabet.

En pride-parade, der skulle have fundet sted i Oslos gader for to uger siden, blev aflyst.

Aflysningen kom i kølvandet på et voldsomt skyderi i den norske hovedstad natten til lørdag den 25. juni. Her blev der blandt andet skudt ved London Pub, der er en bar primært for homoseksuelle.

To mennesker døde, og 21 blev såret i den forbindelse.

Arrangørerne af Aalborg Pride har da også været opmærksomme på episoden i Norge, men vigtigheden af at afvikle paraden i Aalborg har også vægtet højt. Det siger Nadia Foldø Mohammadi, der er næstforperson for Aalborg Pride, til DR.

Man regner med, at omkring 4000 mennesker vil deltage i paraden lørdag.

Paraden er startet klokken 12 lørdag ved Kildeparken i Aalborg.

Der er forventet ankomst ved Karolinelund klokken 13.30, hvor resten af lørdagens program finder sted.