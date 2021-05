Flere biler brændt af i København

Flere biler er lørdag aften i brand på Struensegade og Guldbergsgade på Nørrebro i København.

Det bekræfter Københavns Politis Paw Kaltoft til Ekstra Bladet.

- Der har været tre biler i brand på Struensegade, og lige nu er vi på vej til Gulbergsplads, hvor der er ild i flere biler, siger Paw Kaltoft.

Hos Københavns Politi ved man endnu ikke, hvordan bilerne er sat i brand.

- Vi er i gang med at undersøge det. Vi har ikke nogen anholdte eller noget endnu. Lige nu efterforsker vi bredt og holder alle muligheder åbne. Vi gør selvfølgelig alt for at finde ud af, hvad der er sket. Lige nu er vi i gang med den indsats. Flere detaljer har jeg ikke lige nu.

Ekstra Bladets mand på stedet fortæller, at der udover brand i bilerne også er smadret en bagrude på en anden bil på Stuensegade, mens en varevogn og to biler er i brand på Guldbergsplads.

Varevogn i brand på Guldbergs Plads. Foto: Kenneth Meyer

To biler har været i brand på Guldbergs Plads. Foto: Kenneth Meyer