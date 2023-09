Flere biler i brand: Voldsomme uroligheder i Malmø

Rosengård i Malmø har natten til mandag dannet ramme om kampe mellem politi og beboere fra området.

Søndag eftermiddag havde der været uroligheder i i området, efter at Salwan Momika havde brændt en koran af ved Värnhemstorget i Malmø.

Det er dog uvist, om koranafbrændingen har noget at gøre med nattens uroligheder i Rosengård.

Det svenske politi modtog anmeldelsen om urolighederne kl. 22, og da de ankom til stedet, var flere biler i brand.

Der var mange mennesker i området, og 10-15 mennesker kastede sten mod politiet. Flere biler var blevet smadret og sat i brand, og derudover blev bilerne brugt til at spærre indkørslen til Rosengård.

Det vides ikke, om koranafbrændingen har noget at gøre med urolighederne, men dette banner hang i Rosengård. Foto: Ritzau Scanpix/ Johan Nilsson

Omkring klokken 3 søndag nat var der faldet ro på i området.

- Det er yderst beklageligt igen at se volds- og hærværkshandlinger i Rosengård. I første omgang rammer det alle dem, der bor i området.

- Politifolkene på stedet har gjort et stort stykke arbejde med at dæmme op for bekymringerne og forhindre yderligere optrapning af situationen, siger politiområdechef Petra Stenkula ifølge Expressen.

Flere biler i brand i Rosengård. Foto: Ritzau Scanpix/Johan Nilsson

Politiet blev mødt af unge mennesker, der kastede sten mod dem. Foto: Ritzau Scanpix/ Johan Nilsson