Flere biler ramt af appelsiner

Der er torsdag aften blevet kastet med appelsiner fra en bil på en motortrafikvej mellem Hillerød og Helsinge.

I alt er tre biler blevet ramt, hvoraf to er ramt af den samme appelsin. Ingen personer er kommet til skade, men mindst en bil har fået smadret forruden.

Det oplyser vagtchef ved Nordsjællands Politi Jakob Tofte til Ekstra Bladet.

- Vi har hertil aften fået anmeldelser om, at der er blevet kastet med appelsiner fra en bil, og vi vil gerne indskærpe over for folk, der skulle få en ligeså dårlig idé, at det er noget, vi ser meget alvorligt på. Faktisk sidestiller vi det med stenkast, siger Jakob Tofte.

Han oplyser desuden, at politiet torsdag ved 23-tiden ikke ved, hvilken type bil der er blevet kastet fra.

- Der blevet kastet fra en modsat kørende bil, så appelsinerne har altså ramt med hastigheden gange to. Vi laver lige nu de fornødne undersøgelser for at komme omstændighederne nærmere, siger Jakob Tofte.

Politiet modtog anmeldelsen 20.49.