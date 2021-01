Politiet har torsdag aften sigtet flere personer for brud på forsamlingsforbuddet

Torsdag aften har Syd- og Sønderjyllands Politi sigtet flere personer for to forskellige tilfælde af brud på forsamlingsforbuddet.

Det oplyser politiet på Twitter.

Den ene episode fandt sted i Esbjerg. Her var 15 personer samlet til et biltræf. De blev alle sigtet for brud på forsamlingsforbuddet, som er på maksimum fem personer.

Den anden episode fandt sted lidt senere på aftenen i et parkeringshus. Her var seks personer samlet omkring en vandpibe. Også de blev sigtet.