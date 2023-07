Flere bryder loven i skovområder

I flere skovområder i Vestjylland kniber det åbenbart med at tyde skiltningen med et piktogram af en bil og en motorcykel med et rød streg henover.

Det betyder, at flere og flere kører ulovligt rundt i bil, på motorcykler eller knallerter på de lukkede skovveje.

Det oplyser Naturstyrelsen i en pressemeddelelse.

Derfor vil styrelsen have et øget fokus på at få lovbryderne på rette kurs.

'Konstateres der lovovertrædelser vil vi skrive en rapport og overdrage denne til politiet', siger skovrider Poul Ravnsbæk.

Slave af gps'en

Hvis du er slave af gps'en, når du sidder bag rattet, er du ikke den eneste.

For det er faktisk en af de mest anvendte undskyldninger, når Naturstyrelsens ansatte får fat i føreren af et motorkøretøj på afveje.

'Men det gør altså ikke kørslen lovlig. Man skal derfor være opmærksom på skiltningen når man kører i naturen,' understreger Naturstyrelsen.

Hvis du ofte er gæst i skoven, er det ikke kun motorkøretøjer, du kan støde ind i. Det gælder også myg.

Læs med her, og find ud af, hvad der er myter og sandhed, og hvad du skal gøre, når myggen har sat sig og stukket dig.