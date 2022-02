Flere døde i skibsforlis

Tirsdag morgen er et galicisk fiskefartøj sunket i farvandet ud for Newfoundland, Canada. Ifølge flere medier er fire personer indtil videre fundet døde, og tre er blevet reddet.

Det skriver det spanske medie El País.

Ifølge mediet var der 22 personer ombord på skibet, da ulykken fandt sted. Talsperson for de spanske myndigheder Maica Larriba udtalte tidligt tirsdag:

- For omkring en time siden blev fire redningsflåder opdaget, og vi har lokaliseret tre af dem. To af dem var tomme. Helt tomme. I den tredje var kun tre overlevende, og de var i hypotermisk chok, fordi temperaturerne i vandet er forfærdeligt lav. Eftersøgningen fortsætter, og vi forsøger at finde den fjerde redningsbåd. De har informeret os om, at der er lig.

Der er tale om et fiskefartøj fra regionen Galicien i Spanien, og blandt personerne ombord er der tale om 12 personer fra Spanien, to fra Ghana og resten fra Peru.

Canadiske myndigheder arbejder tirsdag på at spore den fjerde redningsbåd, men det er endnu ikke lykkedes. To fiskerbåde hjælper den canadiske redningstjeneste med at lede efter overlevende.