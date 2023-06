Flere dræbt i masseskyderi på universitet i USA

Skyderiet begyndte, da de studerende skulle til at have taget billeder til deres afslutningsfest. Mindst to personer meldes dræbt

Det, der skulle have været en glædens dag, blev på et øjeblik forvandlet til et mareridt, da en gerningsmand natten til onsdag dansk tid åbnede ild under en dimissionsfest i delstaten Virginia i USA.

Diplomoverrækkelsen var netop slut, og de studerende skulle til at tage billeder, da skyderiet fandt sted.

Mindst syv personer er ramt, og to personer er dræbt. Det oplyser politiet ifølge flere amerikanske nyhedsmedier, herunder tv-stationen CNN.

Politiet i Richmond modtog de første anmeldelser om skyderi kort efter klokken 17 lokal tid. På Twitter bekræfter politiet, at flere er såret.

En 19-årig mand, der mistænkes for at stå bag, er anholdt i sagen. Ifølge politiet havde han en relation til mindst et af ofrene.

Yderligere en person, der blev anholdt kort tid efter, er blevet løsladt igen.

En person er fortsat i livsfare. Foto: Ritzau Scanpix

De dræbte er to mænd på 18 og 36 år. En 31-årig mand er fortsat i livsfare, mens en niårig pige, der blev ramt af en bil midt i det efterfølgende kaos, er udenfor livsfare.

På et pressemøde bønfalder Jason Kamras, der er øverste leder for folkeskolerne i Richmond, offentligheden om at stoppe de mange skyderiet, der dagligt finder sted i USA.

- Jeg har ikke flere ord tilbage. Jeg er træt af at se mennesker bliver skudt, vores børn blive skudt. Jeg bønfalder jer alle - dette må stoppe, udtaler Jason Kamras.