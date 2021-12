Flere elever angrebet og bidt af hunde på gymnasium

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. sms-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk.

Flere elever er torsdag formiddag blevet angrebet af en eller to hunde på Tårnby Gymnasium på Amager.

Det oplyser Københavns Politi på Twitter.

'Vi er til stede på Tårnby Gymnasium, hvor flere elever er blevet bidt af en eller muligvis to hunde,' skriver politiet.

De tilføjer, at politiet var nødt til at skyde den ene hund, fordi den fortsat var aggressiv, da de nåede frem på stedet.

Fem bidt

Klokken 11.20 oplyser politiet på Twitter, at fem elever er blevet bidt, og at de er bekendt med, hvem ejeren af hundene er.

Over for Ekstra Bladet fortæller Københavns Politi desuden, at man ved, at der var to hunde på gymnasiet, men man dog ikke ved, om de begge har angrebet elever.

Politiet er heller ikke klar over, om hundene var løse.

Rektor på gymnasiet Mikkel Harder Sørensen oplyser desuden til B.T., at forældrene til de fem elever skulle være blevet kontaktet.

Politiet modtog anmeldelsen klokken 9.07. Hunden, der blev ramt af skud, er blevet aflivet.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Tårnby Gymnasium. De oplyser, at de på nuværende tidspunkt ikke har tid til at kommentere sagen.