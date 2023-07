Flere hundrede HA'ere samlet i begravelsesoptog

Flere hundrede HA'ere er lørdag kørt igennem København i et mindeoptog for en af deres medlemmer

Flere hundrede HA'ere er lørdag kørt igennem København i et mindeoptog for en af deres medlemmer

Det har formentlig vakt en del opsigt, da utallige Hells Angels-rockere lørdag er kørt igennem København i et mindeoptog for et af deres medlemmer, som har mistet livet.

De har sammen haft kurs mod Vestre Kirkegaard for at sige et sidste farvel.

- Der har været et stort antal HA-rockere med motorcykler, og derfor har vi været til stede, så trafikken kunne afvikles så bedst som muligt, fortæller vagtchef ved Københavns Politi Jonathan Wald.

- Det er et ligoptog af en HA-rocker. Vi er bekendte med vedkommendes identitet, men har ikke yderligere kommentarer, siger vagtchefen videre.

Artiklen fortsætter under ...

Hells Angels blev eskorteret gennem byen af politiet og hen til Vestre Kirkegaard, hvor de kunne sige et sidste farvel. Foto: Kenneth Meyer

Både unge og gamle deltog ved ceremonien. Foto: Kenneth Meyer

Rockere fra ind- og udland

Ifølge Ekstra Bladets mand på stedet var der flere hundrede rockere til stede fra både ind- og udland. Derudover var der også flere fra støttegrupperingen AK81, der deltog i mindeoptoget.

Rundt omkring Vestre Kirkegaard holdt der utallige motorcykler, ligesom den afdøde rocker også fik en sidste tur på motorcykel i en sidevogn.

Rockergrupperingen har ikke tidligere ønsket at kommentere dødsfaldet over for Ekstra Bladet.

Førte an i HA-krig - fældet af narkotelefon

Rustvognen var byttet ud med en sidevogn, så den afdøde rocker kunne få en sidste tur på sin motorcykel med sine rocker-brødre. Foto: Kenneth Meyer