Flere hundrede kilo hash resulterer i flere års fængsel

To mænd og to kvinder er kendt skyldige i en sag om flere hundrede kilo hash, som blev opbevaret i Hvidovre og Glostrup.

Dommen er faldet mandag i Retten i Glostrup, som har fundet, at de fire har deltaget i en kriminel organisation, som de dog ikke vidste, hvordan var struktureret.

Retten har idømt den ene af mændene to år og tre måneders fængsel for besiddelse af 220 kilo hash, mens den anden idømmes to år og ni måneder for 300 kilo hash.

Førstnævnte, der er 29 år, havde til opgave at transportere hash. Han får desuden en advarsel om udvisning og modtog dommen. Den anden mand på 31 år tog betænkningstid.

En 32-årig kvinde får en lidt hårdere straf på tre års fængsel og har anket. Hun er skyldig i besiddelse af 375 kilo hash og udvises samtidig i 12 år.

Den fjerde er en kvinde på 27 år, hvis rolle blandt andet var at transportere penge og hash.

Hun er skyldig i den største mængde - nemlig mindst 775 kilo hash. Men hendes straf udmåles først senere, da retten skal finde ud af, om hun kan idømmes en almindelig fængselsstraf.

Sagen er blevet ført over 13 dage i Retten i Glostrup. Anklager Alexander Scheel fortæller, at sagen er blevet til på baggrund af en lang efterforskning.

- Man har haft hemmelige observatører, rumaflytning i biler og den ene af lejlighederne og hemmelige ransagninger, siger anklageren.

De store mængder hash har været opbevaret i en lejlighed i Hvidovre og en lejlighed i Glostrup.

I den ene lejlighed fandt politiet i forbindelse med ransagning i marts sidste år knap 153 kilo hash, mens man i den anden fandt 120 kilo hash.

Derudover har de hemmelige ransagninger og korrespondance på telefoner været med til at skulle fastslå, hvor store mængder der har været tale om.

I samme sag er tre andre tidligere blevet idømt flere års fængsel i tilståelsessager.

