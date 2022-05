Flere knivstikkerier i København

To gange på en halv time er Københavns Politi kørt ud til anmeldelser om knivstikkeri

Fredag aften har der været to anmeldelser om knivstikkeri i København.

- Klokken 22. 14 får vi en anmeldelse om en mand, der er blevet stukket ned ved Den Grå Hal på Christania. Vi ankommer på stedet og finder en ung mand, der er blevet stukket i låret, fortæller Henrik Brix, vagchef ved Københavns Politi.

Det står ikke klart, om det også er her, den unge mand er blevet stukket ned. Da manden er blevet kørt på hospitalet, har politiet ikke haft mulighed for at afhøre ham endnu.

- Han var bevidsthed, da han blev kørt væk i ambulancen, siger Henrik Brix, som ikke kan sige mere om hans tilstand.

Klokken 22.36 er den så gal igen.

- Vi får en anmeldelse om endnu et knivstikkeri, denne gang ved Blågårds Plads. Den forurettede er blevet fragtet til hospitalet i en privat bil, og vi er nu til stede på Blågårds Plads for at undersøge gerningsstedet, siger Henrik Brix.

Offeret er endnu en ung mand. Han er blevet stukket med en kniv i den ene balle. Her har politiet heller ikke haft mulighed for afhøre offeret.

Københavns Politi er i den meget indledende fase i efterforskningen af begge episoder, og derfor kan det ikke udelukkes, at der er en sammenhæng.

- Lige umiddelbart er der dog ikke noget, der tyder på det, siger Henrik Brix afslutningsvis.