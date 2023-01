Flere knivstikkerier: Tre personer er kommet til skade

Københavns Politi er lige nu massivt til stede på Nørrebro efter en anmeldelse om et muligt knivstikkeri. To personer er ifølge hovedstadens politikreds kommet til skade - den ene er alvorligt såret

Københavns Politi er fredag aften rykket ud til et muligt knivstikkeri på Nørrebrogade.

Det bekræfter vagtchef Martin Kajberg fra Københavns Politi over for Ekstra Bladet.

- Vi modtager en anmeldelse om et knivstikkeri klokken 18.53, og da vi kommer frem til stedet, kan vi hurtigt konstatere, at to personer er kommet til skade, siger Martin Kajberg til Ekstra Bladet.

- Vi er lige nu ved at undersøge, hvem det er, som er kommet til skade, og hvad der er sket, tilføjer vagtchefen, der samtidig ønsker at understrege, at man endnu ikke har klarlagt, hvorvidt der er tale om et knivstikkeri.

- Vi har kun været fremme på stedet i syv-otte minutter, så lige nu har jeg endnu ikke det fulde overblik, fortsætter Martin Kajberg.

Ambulance til stede

De to tilskadekomne blev ifølge vagtchefen fundet af politiet på Nørrebrogade 53.

Ambulancereddere er allerede ankommet til stedet.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger er adskillige patruljevogne blevet set køre mod Nørrebrogade med fuld udrykning.

Ni patruljevogne samt et par politimotorcykler er i øjeblikket til stede på gerningsstedet. Foto: Kenneth Meyer

Nørrebrogade afspærret

En strækning på Nørrebrogade fra omkring Stengade til og med Kapelvej er lige nu spærret af.

Ni patruljevogne samt et par politimotorcykler er i øjeblikket til stede på gerningsstedet.

Hundepatruljer er også ankommet til Nørrebrogade.

Endnu et knivstikkeri: Mand såret ved Gothersgade

Kort efter klokken otte har Københavns Politi modtaget endnu en anmeldelse om et knivstikkeri i hovedstadsområdet.

Denne gang drejer det sig om en mand, der er blevet stukket ned på Adelgade nær Gothersgade i det indre København.

Det bekræfter Martin Kajberg til Ekstra Bladet.

Området nær Adelgade er lige nu afspærret, mens politiets efterforskning foregår. Foto: Kenneth Meyer

Ifølge vagtchefen er der dog ikke noget, som umiddelbart indikerer, at aftenens to hændelser skulle have noget med hinanden at gøre.

- Vi kender selvfølgelig ikke motivet for hverken det ene eller det andet knivstikkeri endnu, men umiddelbart er der intet, der tyder på, at der skulle være en sammenhæng, siger han.

Området nær Adelgade er lige nu afspærret, mens politiets efterforskning foregår.