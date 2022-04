Flere kvinder end tidligere oplever at blive udsat for voldtægt

I 2021 svarede 3,4 procent af de adspurgte kvinder i en offerundersøgelse fra Justitsministeriet, at de var blevet udsat for voldtægt eller forsøg på det inden for de seneste fem år.

Det svarer til mellem 62.000 og 81.000 kvinder i alderen 16-74 år.

Det er ifølge rapporten 'statistisk signifikant større end andelen i 2020 og i de forudgående 10 år'.

I 2020 var tallet 2,4 procent. Det svarede til 43.000-59.000 kvinder.

Siden 2008 er der blevet spurgt til tvangssamleje og voldtægt i den årlige undersøgelse.

Men fra og med 2021 er formuleringen ændret, så den passer med den samtykkebaserede voldtægtsbestemmelse, der trådte i kraft 1. januar sidste år.

Med bestemmelsen er det blevet strafbart at have samleje med en person, der ikke har givet samtykke.

Helt præcist lyder det nu: 'Har du inden for de seneste fem år været udsat for voldtægt eller forsøg herpå, det vil sige, at en person har haft eller har forsøgt at have samleje med dig, uden at du samtykkede heri?'.

Ifølge Justitsministeriet kan den relativt høje andel i 2021 ses som et udtryk for, at flere kvinder angiver, at de har været udsat for voldtægt.

I en pressemeddelelse siger justitsminister Nick Hækkerup (S), at voldtægtsbestemmelsen 'i den bedste af alle verdener' kan give en kulturændring.

- Derfor er det selvfølgelig interessant, at undersøgelsen peger på, at lovgivningen kan have haft en betydning for offerets forståelse af, hvornår vedkommende er blevet udsat for en voldtægt.

Justitsministeriets Forskningskontor, som har forfattet rapporten, påpeger, at antallet også ser ud til at have været stigende før.

- Der er dog også indikationer af en stigning i andelen af udsatte kvinder i årene op til ændringen, men idet spørgsmålet dækker en periode på fem år, er det ikke muligt at komme tidspunktet for stigningen nærmere.

Hvor spørgsmålet førhen kun blev stillet til kvinder, er det fra og med 2019 også stillet til mænd.

I stikprøven for 2019-2021 svarer i alt 50 mænd, at de har været udsat for voldtægt eller forsøg på det inden for de seneste fem år.

Det svarer til mellem 6000 og 13.000 mænd mellem 16 og 74 år, men udregningen er behæftet med 'betydelig usikkerhed' som følge af meget få observationer, lyder det.

I hele perioden 2008 til 2021 er det knap hver fjerde, der har været udsat for voldtægt eller forsøg herpå inden for de seneste fem år, der har anmeldt det til politiet, eller hvor politiet kender til sagen på anden vis.

I rapporten understreges det, at det er befolkningens oplevelser af forskellige former for kriminalitet, der måles.

Af 25.687 udvalgte har 48 procent svaret.

ritzau/