Flere mistænkt i udbyttesag om en milliard

En sag om bedrageri for mere end en milliard kroner med refusion af udbytteskat kan blive udvidet.

Seks udenlandske mænd er allerede tiltalt, men politiet har sigtet yderligere to personer.

Oplysningen om de to sigtede kommer fra Bagmandspolitiets anklager onsdag i et retsmøde i Østre Landsret.

Den ene er politiet i færd med at afhøre skriftligt. Det fortæller specialanklager Anders Møllmann.

I en pause i retsmødet afviser han dog overfor journalister at besvare uddybende spørgsmål.

Retsmødet drejer sig om, hvorvidt tre allerede tiltalte britiske statsborgere skal varetægtsfængsles uden selv at være til stede.

I juli besluttede en dommer i byretten i Glostrup at følge anklagemyndighedens krav om fængsling in absentia, men de tre mænds forsvarere vil have landsretten til at ændre afgørelsen.

En kendelse om fængsling er det afgørende redskab, når myndighederne vil forsøge at få mændene - Graham Mckenzie Horn, Rajen Ranmal Shah og Anupe Dhorajiwala - udleveret til den kommende straffesag i Danmark.

Det er under anklagerens argumentation for lukkede døre ved retsmødet, at oplysningen om de to sigtede kommer frem.

Udover de tre briter er tre amerikanske statsborgere - Matthew Richard Stein, Luke Beneville McGee og Jerome Lhote - tiltalt for at have snydt statskassen for 1.135.7754.447 kroner. Det skal være sket fra 2013 til 2015.

Afgørende i bedrageriet var ifølge Bagmandspolitiet aktiviteter i den tyske bank North Channel Bank, som amerikanere ejede majoriteten i. Banken er allerede blevet dømt. Straffen var en bøde på 110 millioner kroner.

Tilsyneladende er de tre amerikanere indstillet på at møde op til den kommende straffesag i retten. De skal deponere deres pas på en dansk repræsentation, har retten bestemt.

Derimod er de tre briter slet ikke samarbejdsvillige. De har ikke svaret på politiets mail, og politiet har ikke kunnet få oplyst, hvor de aktuelt opholder sig, fremgår det af byrettens kendelse fra juli.

Også i en anden sag om bedrageri med refusion af udbytteskat er der rejst tiltale.

Her er hovedpersonerne Sanjay Shah og Anthony Mark Patterson, og beløbet er for deres vedkommende godt ni milliarder kroner. Disse er begge varetægtsfængslet in absentia.