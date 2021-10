Flere narkofund på Samsø

Flere hashglade samsø-beboere endte torsdag med en sigtelse på halsen, da Østjyllands Politis specialpatrulje tog til øen efter tip om, at de var i besiddelse af illegale stoffer.

Det skriver Østjyllands Politi i døgnrapporten.

Betjentene startede i Tranebjerg, hvor en mand erkendte at have en klump hash efter politiet fortalte ham, om deres oplysninger.

Hash på kollegie

Turen gik videre til et kollegie i Kolby, og her var hash-lugten fra to værelser så kraftig, at politiet fik bekræftet deres mistanke allerede inden de bankede på.

En mandlig beboer blev sigtet for at være i besiddelse af skunk og hash, og en kvinde blev sigtet for at have en mindre mængde skunk på værelset.



Herefter drog politiet videre til Bundby, hvor de igen fandt hash - denne gang en større mængde - som en mand blev sigtet for at opbevare.

Patruljen sluttede den målrettede aktion i Besser, hvor betjentene kunne konfiskere nogle recept-pligtige tabletter, som en mand besad uden recept.

Vil øge patruljering på øen

Ifølge pressemeddelelsen har torsdagens fund givet anledning til, at specialpatruljen vil være mere opmærksom på øen, der kan forvente flere besøg i den nærmere fremtid.

Ekstra Bladet har forsøgt at kontakte Østjyllands Politi, for at få oplyst hvilke mængder, der er beslaglagt, men de er ikke vendt tilbage på henvendelsen.