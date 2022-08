Flere overfaldet efter havnefest

Flere personer blev natten til søndag overfaldet i forbindelse med havnefesten i Kerteminde, oplyser Fyns Politi.

Fyns Politi har kendskab til fire overfald, der alle er foregået mellem klokken 02.00 og 03.00 natten til søndag.

Den første anmeldelse kom klokken 02.19 og gik på, at en 18-årig mand var blevet væltet omkuld af flere gerningsmænd på Dosseringen i Kerteminde.

Bare ét minut senere, klokken 02.20, fik politiet igen en anmeldelse om vold på Dosseringen. Denne gang var en 16-årig dreng blevet slået ned med en knytnæve, og han var lettere tilskadekommen.

19 minutter senere modtog politiet en tredje anmeldelse om en 19-årig mand, der var blevet sparket i hovedet, og var lettere tilskadekommen.

Fyns Politi oplyser at de 03.25 pågreb en 20-årig mand, der passede på signalementet, og manden er nu sigtet for de tre overfald.

Annonce:

Læs også: Jønke om kniv-vold: Et brutalt våben

15-årig fik flere brud

Politiet kom igen på arbejde, da de klokken 02.57 modtog en anmeldelse om en 15-årig dreng, der var blevet slået ned, og som havde pådraget sig skader i ansigtet.

I et offentligt Facebook-opslag fremgår det, at overfaldet har efterladt den 15-årige med en brækket kæbe, et brud på munden og bihulen, og at hans fortænder er flækket.

Politiet vil gerne høre fra personer, der kan have set eller hørt noget i forbindelse med overfaldet.

Annonce:

- Vi vil meget gerne høre, hvis nogen ved noget om den pågældende sag. Der var rigtig mange i byen i Kerteminde natten til søndag på grund af havnefesten, så derfor kan der være nogen, der sidder inde med oplysninger, der kan hjælpe med at finde frem til gerningsmanden. Det skal selvfølgelig være både sikkert og trygt at gå til en havnefest, så derfor håber vi meget på at få fat i den skyldige, skriver vicepolitiinspektør, Anders Furbo Therkelsen, i en pressemeddelelse.

Læs også: Drabssigtede hyggede på hotel

Usædvanligt mange overfald

Fyns Politi oplyser i pressemeddelelsen, at dette års havnefest har budt på usædvanligt mange overfald.

- Det er umiddelbart vores vurdering, at der har været usædvanligt mange sager om vold ved dette års havnefest i Kerteminde i forhold til tidligere år, hvor der kun var ganske få sager. Det er svært at sige, hvorfor det blev anderledes, men der er jo i tre af sagerne formentlig tale om samme gerningsmand, og det er selvfølgelig tydeligt i tallene, skriver Anders Furbo Therkelsen i en pressemeddelelse.

Læs også: Vildt tal: Så mange har skydevåben i Danmark