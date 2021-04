Flere patruljevogne skadet i vild politijagt

En person er tirsdag formiddag blevet anholdt efter en længere eftersættelse, der blandt andet førte til, at en patruljevogn blev påkørt og to andre blev skadet.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi.

Ifølge politiet kørte den nu anholdte i en bordeauxrød VW Passat, og eftersættelsen startede omkring klokken 9.05 på Christian X's Vej i Haderslev.

Herfra fortsatte jagten blandt andet gennem Hoptrup, inden jagten sluttede i den mindre by Genner, der ligger omkring 17 kilometer syd for Haderslev. Her vendte flugtbilen rundt og ramte en patruljevogn og skadede to andre.

Foregik 'med en vis hastighed'

Helle Lundberg, der er kommunikationsrådgiver ved Syd- og Sønderjyllands Politi, oplyser til Ekstra Bladet, at der ikke var nogen betjente, der kom noget til ved påkørslen.

- Men vi vil gerne høre fra vidner, der har set noget, eller fra personer, som måtte have været udsat for fare, for periodevis har det foregået med en vis hastighed, siger hun.

Hun har foreløbig ikke oplysninger om, hvad der førte til den voldsomme eftersættelse, ligesom hun ikke har flere oplysninger om den nu anholdte person.

Politiet skriver, at de især gerne vil høre fra borgere, der har måttet undvige bilen i Hoptrup By.

Har du oplysninger i sagen, kan politiet kontaktes på telefon 114.