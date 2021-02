Flere politibiler og ambulancer på Friheden Station

Torsdag aften er flere politibiler og ambulancer til stede på Friheden Station i Hvidovre.

Det skriver B.T.

Ifølge mediet er flere personer blevet lagt i håndjern af politiet i området omkring stationen.

- Vi er tilstede ved Friheden Station, hvor der har fundet et større slagsmål sted. Vi efterforsker på stedet og har pt. ikke yderligere, lyder det fra politiet i et tweet.

Vestegnens Politi arbejder stadig på stedet. De skriver i et tweet, at to personer er skadet efter kniv og fire er anholdt.

Foto: Kenneth Meyer

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Københavns Vestegns Politi.