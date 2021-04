Flere ramt af skud på skole i USA: En person er dræbt

En person er dræbt, og flere personer, herunder en politibetjent, er blevet skudt på Austin-East Magnet High School i Knoxville, Tennessee.

Det oplyser politiet i en erklæring ifølge det lokale medie 10 News, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Politiet opfordrer borgere til at undgå området.

Byen viceborgmester, Gwen McKenzie, har udtalt til en lokal tv-station, at hun er på vej til gerningsstedet.

- Jeg er på vej til stedet nu. Alt hvad jeg kan gøre er at bede, siger hun.

Det er stadig meget begrænset med detaljerne, men adskillige politi- og redningskøretøjer er set på gerningstedet, skriver AP.

Bob Thomas, der er inspektør for Knox County Schools, har mandag udtalt, at skolen er sikret.

- Skolen er sikret, og de studerende, der ikke har været involveret i hændelsen, er sammen med deres familie, sagde han ifølge AP.

Guvernør i Tennessee Bill Lee siger, at situationen er 'meget vanskelig og tragisk' uden at løfte sløret for flere detaljer.

Der er foreløbigt ingen oplysninger om gerningsmanden. Derfor vides det heller ikke, om vedkommende fortsat er på fri fod.

Ekstra Bladet følger sagen.