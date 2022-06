Ekstra Bladet

RETTEN I ROSKILDE (Ekstra Bladet): En 27-årig Satudarah-rocker var i 2018 indblandet i et groft økseoverfald på et offer, der var begyndt at ses med ekskæresten til et højtstående Satudarah-medlem. Nu er han igen fængslet.

Ifølge politiet deltog den 27-årige sammen med blandt andre den efterlyste top-rocker Jimmi Wallentin Andersson i grov afpresning af en 32-årig mand, der samtidig blev udsat for bestialske trusler.