Flere sigtet: Politi afbryder julefest igen

Det er anden nat i træk, at politiet har sigtet flere personer for at bryde forsamlingsforbudet i hovedstadsområdet

Natten til lørdag rykkede Københavns Politi ud til en julefest i Vanløse.

Her var en gruppe på mere end de ti personer samlet i lejede lokaler.

I alt blev 21 sigtet for at bryde forsamlingsforbudet. Det skriver politiet på Twitter.

'Det er ulovligt og dyrt at feste uden for private bopæle', lyder det fra politikredsen.

Samme i går

Første juledag måtte betjente fra Københavns Politi ligeledes rykke ud og afbryde en julefest, hvor for mange personer var samlet. Her blev 22 personer sigtet ved festligheder i Sydhavnen.

Det skriver politiet på Twitter,

I alt 43 mennesker er blevet sigtet for at have brudt forsamlingsforbuddet de seneste to dage.

Det koster som udgangspunkt en bøde på 2500 kroner for at overtræde det midlertidige forsamlingsforbud, der er blevet indført under coronakrisen. Bryder man det flere gange, vil der være grundlag for en højere bødestraf.

Forbuddet trådte i kraft 26. oktober og betyder, at højst ti personer må forsamle sig.