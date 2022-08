Flere skadet: Varebil braser ind i café

En varebil har påkørt flere mennesker på en fortovscafé i Bruxelles, og seks personer er kommet til skade som følge af hændelsen, skriver belgiske medier.

Det skulle være sket klokken 13.00 fredag eftermiddag, skriver avisen Le Soir.

Gerningsmanden, der førte varebilen, er efterfølgende stukket af fra stedet.

Politiet jagter fortsat manden og har sat en helikopter ind i forbindelse med eftersøgningen, skriver Le Soir.

Det belgiske politi har afspærret området omkring pladsen, hvor varebilen braste ind i caféen.

Ifølge det belgiske medie har borgmesteren i Bruxelles, Phillipe Close, udtalt følgende om episoden: 'Det, der er sikkert, er, at køretøjet kørte med ekstrem høj hastighed og sigtede mod terrassen. Men jeg vil ikke drage konklusioner før efterforskerne siger mere'.

De seks tilskadekomne under hændelsen er alle lettere tilskadekomne, og det har ikke været nødvendigt at fragte personerne til et hospital, skriver det belgiske medie.

Opdateres ...