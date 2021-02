Flere skud affyret i Odense

Der er tidligt onsdag morgen blevet affyret op mod syv skud omkring Asser Rigs Vej i Odense.

Det skriver TV2 Fyn.

Der er umiddelbart ingen tilskadekomne i forbindelse med skyderiet.

Til Ekstra Bladet fortæller vagtchef ved Fyns Politi Ehm Christensen, at de modtog en anmeldelse klokken 4.21 onsdag morgen.

- Vi får en anmeldelse fra en borger, som er vågnet ved at have hørt noget, som, vedkommende er sikker på, er skud. Så vi sender selvfølgelig en patrulje derud og efter at have kigget lidt i området, finder vi nogle afskudte patronhylstre, siger vagchefen.

Han fortæller desuden, at politiet efterfølgende har afspærret området og søger efter yderligere afskudte patronhylstre med hunde.

Politiet ved på nuværende tidspunkt ikke, hvem der står bag skudepisoden, og om den er banderelateret.

- Der er et vidne, som har set nogle mørkklædte personer gå fra stedet i nordøstlig retning mod Mølleløkkevej, siger vagtchefen.

Fyns Politi hører gerne fra borgere, som har information om skudepisoden.

- Hvis der er nogen, der har set eller hørt noget her til morgen, som kan hjælpe os, så vil vi meget gerne høre fra dem.

Fyns Politi kan kontaktes på telefon 114.