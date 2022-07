Flere skudt ved storcenter

Flere personer er blevet ramt af skud i storcenteret Field's på Amager, oplyser politiet.

Tidligere på aftenen blev folk set storme ud fra storcenteret Field's på Amager, og meget politi ankom hurtigt til stedet, fortæller Ekstra Bladets mand på stedet.

- Jeg kunne se, at en stor gruppe mennesker på måske 150 personer kom løbende ud fra Field's, fortæller Ekstra Bladets mand på stedet.

Et vidne oplyser til Ekstra Bladet, at vedkommende hørte lyde, der lød som skud i nærheden af restaurantafdelingen.

Mange har uafhængigt af hinanden skrevet til Ekstra Bladet med lignende oplevelser. Henrik fortæller, at han befandt sig på anden sal i centeret, da han hørte skud.

- Vi sad på en restaurant på anden sal og kan pludselig se folk løbe helt vildt. Så hørte vi et skud og løb ud og gemte os i køkkenet. Vi kan herefter høre, at der er en, som går forbi og skyder flere gange. Vi tror vi hører fem skud, men vi er ikke sikre på, hvor mange skud, siger Henrik der ikke ønsker sit efternavn frem. Ekstra Bladet har ikke kunnet bekræfte hans identitet.

- Efter der er gået lidt tid hører vi brandalarmen og det bliver meldt over højtalerne, at vi skal forlade bygningen, og så løber vi ud, fortæller han videre.

Adskillige politibiler er kommet frem og har afspærret vejene omkring centeret.

En helikopter hænger i luften over stocenteret.

En anden kilde fortæller, hvordan hun også befandt sig på stedets spiseafdeling. Her hørte hun først et skud og derefter flere skud.

I alt fire skud, fortæller vidnet.

Ved det første skud kastede man sig ned på gulvet.

Efter sidste skud begyndte der at lyde en brandalarm, der også bad folk om at forlade centret. På vej ud så vidnet et skudhul i et butiksvindue.

Opdateres.