Flere skydevåben og narko sender mand i arresten

En 44-årig mand må tilbringe nytårsaften og de efterfølgende uger bag tremmer, efter at en dommer i Esbjerg lørdag har besluttet at varetægtsfængsle ham.

Manden sigtes for besiddelse af flere skydevåben, har Syd- og Sønderjyllands Politi oplyst. Desuden sigtes han for salg af narkotika.

I politiets meddelelse på Twitter fremgår det ikke, hvor mange våben der er tale om. Heller ikke mængden eller arten af narkoen er der umiddelbart frigivet oplysninger om.

Grundlovsforhøret er endt med, at den sigtede skal være varetægtsfængslet i fire uger.

På det tidspunkt skal anklagemyndigheden vurdere, om der er grundlag for at bede retten om at forlænge fængslingen.