Flere tilskadekomne: Op mod 20 biler i ulykke

Op mod 20 biler har mandag morgen været impliceret i en serie af uheld på Hillerødmotorvejen. Det oplyser Beredskab Øst på Twitter.

Bilerne har været involveret i 'større eller mindre grad' over en strækning på 200 meter, skriver beredskabet. I et tilfælde stødte otte biler sammen.

Flere er kommet til skade i ulykken, der er sket i nordgående retning lige før Bagsværd. Der er sendt redningsmandskab til ulykkesstedet, men der er umiddelbart ingen, der er alvorligt kvæstet, oplyser Københavns Vestegns Politi.

- Fire personer er lettere tilskadekomne, men vi har ikke fået meldinger om alvorlig skade. Nogle er blevet kørt fra stedet i ambulancer for en sikkerheds skyld, siger vagtchef Bo Nyberg Ris til Ritzau.

En af de forulykkede biler. Ingen er ifølge politiet kommet alvorligt til skade. Foto: Kenneth Meyer

Glatte veje

Motorvejen har tidligere på morgenen været helt spærret, men de forulykkede biler er nu fjernet eller rykket ind i nødsporet, så de øvrige biler kan passere. Bilister skal dog forvente kø på strækningen.

Det er glat føre, der er årsagen til den store ulykke, som er sket omkring afkørsel 7. Politiet har morgenen igennem kæmpet med at få saltet Fiskebækbroen, som er underafkølet, og opfordrer bilister til at køre forsigtigt og holde afstand på vejene.

Adskillige uheld

Ved samme bro, men i en anden politikreds, er der også sket en ulykke på motorvejen mabdag morgen. Her var to biler impliceret i et uheld, men heller ikke her er der sket alvorlig tilskadekomst, oplyser Nordsjællands Politi på Twitter.

Vejen var kortvarigt spærret, men er åbnet igen.

Og morgenen har budt på flere uheld i det sjællandske - blandt andet på E47 Helsingørmotorvejen ved Sandbjerg, hvor det venstre spor kortvarigt var spærret i sydgående retning med kø til følge.

Sydsjællands Politi meldte fra tidlig morgenstund om et uheld på Farøbroen med to implicerede biler, som skabte kø. Også her skyldtes ulykken glat føre. Der er ingen tilskadekomne.

Adskillige biler bragede sammen på Hillerødmotorvejen mandag morgen. Foto: Kenneth Meyer

Tid til vinterdæk

Fra Københavns Vestegns Politi lyder opfordringen fra vagtchef Bo Nyberg Ris, at det er på tide at få skiftet til vintervæk, hvis man ikke allerede har gjort det.

- Det er frostvejr, og den kommende tid vil byde på mere nattefrost. Vi kunne konstatere, at der ved det ene uheld med otte implicerede biler kun var vinterdæk på én af bilerne. De andre syv kørte fortsat på sommerdæk, siger han til Ritzau.