Fem personer er kommet til skade i et uheld mellem to biler i det indre København

To biler er endt i et større færdselsuheld i København.

Det fortæller operationschef ved Hovedstadens Beredskab.

- Vi ved, at der er fem tilskadekomne fra de to biler, og så har vi været nødt til at spærre vejen af, så vi kan hjælpe de tilskadekomne sammen med politiet og ambulancefolkene, siger operationschef Frank Mikkelsen.

Uheldet er sket ud for Thorvaldsens Museum, der ligger i området ved Christiansborg.

Arbejdet på stedet pågår i øjeblikket.

Opdateres ...