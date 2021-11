Flere trafikuheld skaber kø

To uheld skaber tirsdag morgen kø på Holbækmotorvejen

Et trafikuheld har tirsdag morgen ført til, at kun ét spor er farbart på Holbækmotorvejen i østgående retning mellem Brøndbyvester og motorvejskryds Brøndby.

Det skriver Københavns Vestegns Politi på Twitter.

Her advarer politikredsen også om, at køen hurtigt vil blive lang. Af Vejdirektoratets hjemmeside fremgår det, at der er tæt trafik på strækningen.

30 minutters forlænget rejsetid

Også på Holbækmotorvejen mellem Vallensbæk Nord og Brøndbyvester er der sket et uheld.

Her skal man forvente forlænget rejsetid på op til 30 minutter, skriver Vejdirektoratet.

