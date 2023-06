Flere uheld i trafikken: Spor spærret

Et uheld midt på en af Københavns travleste gader vil give kø mandag morgen, men der er tilsyneladende ingen alvorlig personskade. Samtidig er der sket et uheld på Hillerødmotorvejen

Mandag morgen er der fundet et uheld sted på H.C. Andersen Boulevard i hjertet af København.

Uheldet er sket i retning mod Søerne kort får Rådhuspladsen. To spor er ifølge P4 Trafik spærret som følge af uheldet.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Martin Kajberg, der er vagtchef ved Københavns Politi. Han fortæller, at de har sendt en patrulje til uheldet.

- Vi fået anmeldelsen for ganske nyligt. Det er umiddelbart ikke noget alvorligt, men vi er på vej derud for at sikre, at trafikken glider.

- Vi satser på, at vi meget hurtigt får genoprettet normalbilledet i trafikken.

H.C. Andersen er et trafikalt knudepunkt i København, hvorfor københavnerne mandag morgen må påregne længere køretid.

Uheld på motorvej

Omkring mandag morgen kl 08.00 er der også fundet et uheld sted på Hillerødmotorvejen i sydgående retning kort efter afkørsel 6 Bagsværd.

Uheldet er sket mellem fra- og tilkørslen. Venstre spor er spærret, og det trækker en del kø i øjeblikket, skriver P4 Trafik.

Redning er ifølge P4 Trafik ankommet. Der kan passeres i højre spor, men der er voksende kø. Det er uvist, hvorvidt der er personskade.

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra Københavns Vestegns Politi.