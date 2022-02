Flere uheld på motorvej

To uheld blokerer delvis Køge Bugt Motorvejen i begge retninger

Opdatering 06.59

Bilerne ved det første uheld ved Ishøj-udfletningen er rykket ud i nødsporet, så alle spor er igen farbare.

Der har været to uheld kort efter hinanden på Køge Bugt Motorvejen tirsdag morgen, skriver DR P4 Trafik København & Sjælland.

Det første uheld skete klokken cirka 6.30 i nordgående retning mellem frakørsel 27 Greve Bord og Ishøj udfletningen. Her var to biler impliceret, og efterfølgende er de to inderste spor fra højre blevet spærret.

Uheldet skaber kø, og der må forventes en forlænget rejsetid på 20 minutter, skriver Vejdirektoratet.

Ti minutter senere var den så gal i sydgående retning på samme motorvej. Her har to biler været involveret i et uheld mellem frakørsel 31a Solrød S og 31b Køge Nord.

De to biler holder på tværs ved uheldet og spærrer de to venstre spor. Redningskøretøjer er på vej til stedet.

Opdateres ...