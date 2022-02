Flere uheld rammer danske motorveje

En svensk mand er kørt til tjek på sygehuset efter et solouheld

En yngre, svensk mand er kørt til tjek på sygehuset, efter han lørdag aften kørte galt i et solouheld på den Sønderjyske Motorvej sydvest for Haderslev.

Politiet fik anmeldelsen klokken 18.19, og det lød i første omgang, at han var fastklemt.

- Men inden brandvæsnet kom derud, var han kommet ud af bilen. Der var en formodning om, at det var alvorligt, men det viste sig heldigvis ikke at holde stik, siger vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi Erik Lindholdt.

Han fortæller, at det var forbipasserende, der hjalp manden ud af bilen.

Han er nu kørt til tjek på hospitalet, og det er endnu uvist, hvad der var skyld i uheldet.

Motorvejen er genåbnet på strækningen igen.

To uheld i Nordjylland

Også i det nordjyske har to uheld spærret Hirtshalsmotorvejen lige nord for Brønderslev.

Også her er politi og ambulance på vej til stedet, oplyser Nordjyllands Politi på Twitter.

De melder desuden, at det hagler og sneer, og at der kan være glat på motorvejen.

De opfordrer bilister i området til at køre forsigtigt og hensynsfuldt.

Opdateres ...