Flere uheld skaber kø på store hjemrejsedag

Flere uheld på de sjællandske motorveje giver udfordringer tidlig søndag eftermiddag.

De skaber kø og forlænget rejsetid på årets store hjemrejsedag.

På Motorring 4 ved Ishøj er der et færdselsuheld med fire implicerede biler ved frakørsel 6 i sydgående retning.

- Man kan passere stedet, men det vil skabe kødannelse, siger Lars Guldborg, vagtchef ved Københavns Vestegns Politi, til Ekstra Bladet.

Københavns Vestegns Politi har ligeledes måtte se til et uheld på Motorring 3, hvor to biler er impliceret. Uheldet er ryddet ud i nødsporet, og der er åbnet igen, men det giver forlænget rejsetid på strækningen Lyngby mod Avedøre ved Roskildevej.

Vestmotorvejen er også uheldsramt ved eftermiddagstid ved tidlig eftermiddagstid, kan de notere sig to færdselsuheld indenfor en kilometer af afkørsel 36 Ringsted Nord i østgående retning.

- Der har ikke været noget personskade, det er materiel skade, så vi fokuserer bare på at få trafikken til at køre igen, Claus Kogstrup, vagtchef ved Midt- og Vestsjællands Politi.

Vejdirektoratets trafikinformation oplyser, at der er forlænget rejsetid op til 50 minutter for de bilister, som skal forbi de to uheld i østgående retning.

Bilisterne på Sjælland er også udfordret af tåge, og i den anledning opfordrer Sydsjælland og Lolland Falsters Politi til, at man husker at bruge bilens tågebaglys. Tågen har tidligere i dag fået DMI til at advare de rejsende.

