Flere unge sigtet for overtrædelse af forsamlingsforbuddet

Fyns Politi har to nætter i træk sigtet unge mennesker for overtrædelse af forsamlingsforbuddet

De har haft travlt med bødeblokken hos Fyns Politi over weekenden.

I alt har Fyns Politi langet 19 bøder ud til unge mennesker, der har brudt forsamlingsforbuddet. De kan se frem til en bøde på 2500 kroner pr. mand.

Første anmeldelse tikkede ind fredag aften 23.42, hvor anmeldelsen lød på, at 25 mennesker var samlet i et parkeringshus i MIddelfart.

Det fortæller vagtchef ved Fyns Politi Milan Holck Nielsen.

- Der hang de ud. Da patruljen kommer, er der 25 personer, der forsøger at løbe. Otte personer får man fat i og sigter for overtrædelse af forsamlingsforbuddet, siger han.

Og natten til søndag var den gal igen, da unge mennesker samlede sig ved Rosengårdcentret parkeringsplads i Odense. Også her observerede politiet hurtigt, at for mange var samlet.

- Den seneste anmeldelse, der er kommet, kom søndag klokken 00.18. Det er ude ved Rosengårdcentret parkeringsplads i Odense. Der står de under et indkøbsvognskur. Man konstaterer, at der er minimum 10. Og 11 bliver sigtet for overtrædelse af forsamlingsforbuddet, siger Milan Holck Nielsen.